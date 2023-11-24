Полировка окон

Стекло — материал, который повсеместно используется в электронике, быту и строительстве. Вместе с тем он достаточно хрупкий и легко подвергается воздействиям внешней среды, получая повреждения. Возникает проблема заметных пятен, царапин, налётов. С этим помогает справиться полировка стекла. Этот процесс призван придать поверхности более ровное, гладкое и блестящее состояние, чтобы не только вернуть подобающий внешний вид, но и восстановить утраченные качества. Для достижения необходимого результата используются различные абразивные растворы и жидкости. Также применяется фетровый круг вместе со специальной машинкой, призванный устранить мелкие сколы.

POLIR STAIL заботится о правильной полировке стеклопакетов, Специалисты тщательно подготавливают пространство для обработки, используют качественные порошки и жидкости, чтобы привести материал в надлежащее состояние и восстановить его оптические свойства, обеспечивающие высокое качество. Для верного выполнения работ следует обладать профессионализмом и соответствующими навыками.

Шлифовка окон

Замывка стекла поролоном(на первой скорости, с не обильным количеством воды, с последующим увеличением оборотов до 600-800). Замывка производится по всей площади предполагаемой работы, примерно где будет заканчиваться 500Р абралон. После замыки, стекло руками НЕ ТРОГАТЬ, во избежания жирных следов и в последующем плохой работы абралона.

Начиная с 180Р, если повреждение царапина, то начиная от повреждения, область шлифовки должна быть на менее 300*300мм. Плавными, не резкими твердыми последовательными двежениями на 4-4,5 скорости. Проходя по царапине, слега придавливая подложку к царапине и сразу разгоняя область в разных направлениях, вертикально и горизонтально. (ПОДЛОЖКА НЕ ДОЛЖНА ГНУТЬСЯ ИЛИ НЕРОВНО ПРИЛЕГАТЬ К СТЕКЛУ, ТОЛЬКО ВСЕЙ ПЛОЩАДКОЙ К СТЕКЛУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПЛОТНО). Рисунок шлифовки не должен быть местами с пропусками, ровная плотная “заматовка”. Стекло не должно нагреваться выше 70 градусов. Когда царапина исчезла. В работу крепится 360Р абралон, плавными движениями рисуется граница с нахлестом от следа 180Р на 20-30мм, потом работа внутри вертикальными-горизонтальными направлениями по 2-3 прохода(ЗА ГРАНИЦУ ВЫЛАЗИТЬ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО). Конечный этап шлифовки 500Р, тот же принцип что 360Р. (внимательно, нужно чтобы границы были перебиты, без пропусков ровный рисунок и не проявлялась граница от предыдущего шага).

Виды:

Грубая. Применяется для крупных повреждений. Средняя. Устраняет мелкие дефекты с помощью средних абразивных частиц. Тонкая. Как правило, финальная. Возвращает материалу прежнее состояние, сохраняя матовость.

POLIR STAIL выполняет весь комплекс мероприятий, чтобы осуществить полную шлифовку стеклопакетов. Мастера внимательно относятся к каждому аспекту, учитывают свойства вещества, не допуская искажений и “эффекта линзы”. Температура стекла контролируется, так как из-за превышения допустимых значений оно может деформироваться и потрескаться. Такой подход обеспечивает наилучшее состояние в будущем.